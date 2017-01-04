Haluk Levent'ten çalınan montunu getirene vaatler: İş imkanı, sınırsız konser, para…

Şarkıcı Haluk Levent, cebinde birçok ülkeye girişini sağlayan vizelerinin olduğu pasaportuna yeniden kavuşmak için çalınan montunu getirene telefonda sınırsız konser ve 300 lira ile iş imkanı vaatleri verdi.

Sözcü’de yer alan habere göre, montunun arabasının arka koltukta olduğunu ve aracın kelebek camı kırılarak çalındığını söyleyen Levent şöyle konuştu:

“Olay Feriköy’de oldu, kelebek camını kırıp montumu çalmışlar, pasaportum montumun içindeydi ve benim bu ödülleri koyma sebebim de pasaportumun içindeki vizeler. Siz de bilirsiniz ki pek çok ülkeden alınan bu vizeleri yeniden çıkartmak son derece zor. Yanımda pasaportumu taşıma sebebim de kısa bir süre önce kimliğimi kaybetmemdir. Bir iki gün içerisinde yeni bir kimlik çıkartacaktım ancak başıma böyle talihsiz bir olay geldi. Şimdiye kadar montumla ilgili bir dönüş olmadı ancak yine de ümit kesilmez.”