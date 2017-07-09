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Kültür-Sanat

Haluk Levent'ten Barış Akarsu anısına konser

Konser sırasında Barış Akarsu’nun kullandığı motosiklet sahnenin önünde hazır bulundu

09 Temmuz 2017 13:27

Sanatçı Barış Akarsu’nun ölümünün 10'uncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen konserde Haluk Levent, Bartın'ın Amasra İlçesi'nde sahneye çıktı.

Bodrum'un Torba sapağında 4 Temmuz 2007'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu, ölümünün 10'uncu yıldönümünde memleketi Bartın'ın Amasra İlçesi'nde düzenlenen konserle anıldı. Amasra Büyük Limanı'ndaki konsere çok sayıda vatandaş katıldı. Haluk Levent, ücret almadan geldiği konser sırasında Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu ile babası Selahattin Akarsu’yu sahneye çıkartarak, acılarını paylaştı.

Haluk Levent, Amasra’nın Barış Akarsu sayesinde tanındığını belirterek, “Barış Akarsu anma etkinlikleri her yıl yapılması gerekir. Bu yıl Twitter'den yaptığım serzeniş nedeniyle burada konser vermeye karar verdim. Ve hiçbir ücret almadan Barışımız için buradayım” dedi.

Konser sırasında Barış Akarsu’nun kullandığı motosiklet sahnenin önünde hazır bulundu.

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