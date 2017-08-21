Haluk Levent'ten Ayvalık için fidan dikme çağrısı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde Şeytan Sofrası eteklerindeki Tımarhane Adası sırtlarında bulunan Cennet Koyu\'nda çıkan orman yangınında 15 hektar alanın zarar görmesinin ardından sanatçı Haluk Levent bölgenin ağaçlandırılması için çağrı yaptı.

Ayvalık Tabiat Parkı Platformu Sözcüsü Nebahat Dinler ile Platform Yürütme Kurulu üyesi Erhan Çiftçi\'nin Ayvalık\'ta çıkan yangının bir sabotaj olabileceğine ilişkin açıklamaları ardından rock müziğin sevilen sesi Haluk Levent, Twitter hesabından takipçilerine Ayvalık\'a fidan dikme çağrısı yaptı. Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı\'nın yangın sonrasında yapılan hasar tespit çalışmalarında bölgede 15 hektarlık alanın zarar gördüğüne dikkat çeken Haluk Levent, şöyle dedi:

\"Geliştirdiler kendilerini parsel parsel Ayvalık\'ı yaktılar. Oraya villa yapamayacaksınız! Yanan bölgedeki arazinin her tarafına fidan dikeceğim. Tüm takipçilerim! ‘Ahbap\' olarak karar alıyoruz. Belirleyeceğimiz tarihte bizimle beraber fidan dikmeye var mısınız?\"

Haluk Levent\'in bu çağrısı kısa sürede binlerce takipçisi tarafından olumlu yorumlarla destek gördü.

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