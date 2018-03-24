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Yaşam

Haluk Levent'ten alkışlı protesto: HES istemiyoruz

Sanatçı Haluk Levent, Karabük Yenice'de yöre halkı ile alkışlı protesto eylemi yaparak, "HES istemiyoruz" dedi"

24 Mart 2018 18:17

Sanatçı Haluk Levent,  Karabük Yenice'de yöre halkı ile alkışlı protesto eylemi yaparak, "HES istemiyoruz" dedi.

Türkiye’nin en büyük blok ormanlarına sahip Karabük Yenice’de yer alan Şeker Kanyonu’na 2013 yılından bu yana yapılmak istenen HES projesi, İl Genel Meclisi kararıyla kabul edildi.

Ülkenin en önemli doğa turizmi merkezlerinden biri olan, bünyesinde çeşitli ağaç ve hayvan türleri barındıran kanyona HES projesi yapılmak istenmesine gündem oldu.

Sanatçı Haluk Levent, yöre halkıyla birlikte alkışlı protesto eylemi yaptı. Yenice’deki tüm siyasi parti temsilcilerinin yanlarında olduğunu belirten Levent, “HES istemiyoruz” dedi.

Yenice Ormanları 1999 yılında Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli ve acil korunması gereken 100 orman alanı arasına alınmıştı. 

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