Haluk Levent'e zorla senet imzalatmışlar

T24- İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, şarkıcı Haluk Levent'e zorla imzalatıldığı öne sürülen bir senet ele geçirildi.





İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüp'te faaliyet gösteren ve elebaşılığını H.Ç'nin yaptığı suç örgütün üyelerinin ''uyuşturucu ticareti'', ''nitelikli yağma'', ''kasten yaralama'', ''silahlı tehdit'', ''haraç almak'', ''çek senet tahsilatı yapmak'', ''arazi ihalelerine fesat karıştırmak'', ''haraç almak için kişileri hürriyetinden yoksun bırakmak'' ve ''Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek'' suçlarını işlediklerini belirledi.



Jandarma ekipleri, sürdürdükleri çalışma sırasında bir başka operasyonda tutuklanarak cezaevine konulan H.Ç'nin buna rağmen suç örgütünü yönetmeye devam ettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 6 kişi gözaltına alınırken, Haluk Levent'e zorla imzalatıldığı öne sürülen bir de senet ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.



Jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan izin doğrultusunda, 7 Aralık 2009 tarihinden itibaren suç örgütünün faaliyetlerini takibe almış, bu çalışmaların sürdüğü sırada İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de başka bir suç örgütüne yönelik soruşturmada bu örgütün elebaşı S.A'nın, H.Ç. ile bağlantısı olduğunu tespit etmiş ve nisan ayında yaptığı operasyonda söz konusu bu kişi ile Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına almıştı.



Ekipler, bu operasyon sırasında suç örgütü üyelerince Haluk Levent'e zorla senet imzalatıldığı bilgisine ulaşmış ancak senedi bulamamıştı.



