Haluk Levent: Yoldan geçerken “Okeye 4. lazım" dediler, kaçamadım

<p>Kurduğu ‘AHBAP’ hareketiyle binlerce kişinin sevgisini kazanan şarkıcı <strong>Haluk Levent</strong>, hayranlarını kıramayarak yoldan geçerken denk geldiği okey masasına 4. oldu.</p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/haluk-levent-sarkilarini-baris-akarsu-anisina-soyledi,669354" target="_blank">11 yıl önce hayatını kaybeden şarkıcı <strong>Barış Akarsu</strong> anısına konser vermek için gittiği Amasra’da</a> oturduğu okey masasındaki fotoğrafını kişisel Twitter hesabından paylaşan Levent, “Yemin ederim hayaldi gerçek oldu. Yoldan geçerken "okeye 4. lazım lütfen otur kardeşim" dediler.. Kaçamadım” dedi.</p>\r\n\r\n<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">\r\n<p dir="ltr" lang="tr">Yemin ederim hayaldi gerçek oldu.<br />\r\nYoldan geçerken "okeye 4. lazım lütfen otur kardeşim" dediler..<br />\r\nKaçamadım</p></blockquote>