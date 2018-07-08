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Haluk Levent: Yoldan geçerken “Okeye 4. lazım" dediler, kaçamadım

“Yemin ederim hayaldi gerçek oldu"

08 Temmuz 2018 14:11

Kurduğu ‘AHBAP’ hareketiyle binlerce kişinin sevgisini kazanan şarkıcı Haluk Levent, hayranlarını kıramayarak yoldan geçerken denk geldiği okey masasına 4. oldu.

11 yıl önce hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu anısına konser vermek için gittiği Amasra’da oturduğu okey masasındaki fotoğrafını kişisel Twitter hesabından paylaşan Levent, “Yemin ederim hayaldi gerçek oldu. Yoldan geçerken "okeye 4. lazım lütfen otur kardeşim" dediler.. Kaçamadım” dedi.

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