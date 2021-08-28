Haluk Levent: Yangın helikopteri kiralamak için yetkili memurun eşine telefonda şarkı söyledim

Kurucusu olduğu AHBAP platformunda yaptığı yardım ve paylaşımlarla gündemden hiç düşmeyen, paylaşmayı, çoğaltmayı yaşam şekli edinen Haluk Levent, bu kez de 59. Uluslararası Bursa Festivali’nde Bursalı ahbaplarıyla buluştu.

Bursa’ya 28 yıldır geldiğini ve konserler verdiğini anlatan Haluk Levent, “Bursa’ya dair güzel anılarım var. Ancak Bursa Festivali’nde ilk defa sahne alıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.