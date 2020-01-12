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Yaşam

Haluk Levent: Yakında Twitter’a girmeyeceğim galiba

12 Ocak 2020 10:16

Şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya platformu Twitter'a ilişkin, "Devamlı tweet silmek zorunda kalıyorum. Yakında Twitter’a girmeyeceğim galiba" paylaşımını yaptı.

Sosyal medya kanalıyla yaptığı çalışmalarıyla gündemde olan Levent, "Yakında Twitter’a girmeyeceğim galiba.. Fikirlerimi yazıyorum Bana cevap verileceğine cevap verenlere cevap veriliyor. Ardından bir tartışma ardından küfürler birbirlerine... Devamlı twit silmek zorunda kalıyorum .Yahu ben onların kavgalarını görmek zorunda mıyım? Off ya!" ifadesini kullandı. 

 

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