Haluk Levent ve Ahbap'tan Ukrayna'ya yardım

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Haluk Levent ve Ahbaplar, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya insani yardım için harekete geçti.</p>\n<p>Haluk Levent sosyal medya hesabından, <em>"Ahbaplar olarak Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım kararı aldık. Yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde yola çıkacak"</em> mesajını paylaştı.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/02/1645848948853-haluk-levent-ve-ahbaplardan-ukraynaya-yardim-8502-dhaphoto-2.jpg" alt width="660" height="361" /></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/canli-blog-ukrayna-da-gece-saldirilarla-gecti-kiev-de-patlama-sesleri-duyuldu,1017225" target="_blank" rel="noopener">Batı ülkeleri Putin'e yaptırımlar açıkladı; Zelenski, "Kiev'i kaybedemeyiz" dedi</a></strong></p>\n</body>\n</html>