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Haluk Levent ve Ahbap'tan Ukrayna'ya yardım

"Yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde yola çıkacak"

26 Şubat 2022 07:14

Haluk Levent ve Ahbaplar, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya insani yardım için harekete geçti.

Haluk Levent sosyal medya hesabından, "Ahbaplar olarak Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım kararı aldık. Yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde yola çıkacak" mesajını paylaştı.

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Haluk leventahbapyardım
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