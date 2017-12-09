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Haluk Levent, Trump’ın kararına Diyarbakır’dan, 'Filistin' şarkısı ile yanıt verdi

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da konser veren Haluk Levent, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüğünü açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a, Arapça söylediği 'Filistin' adlı parçasıyla yanıt verdi

09 Aralık 2017 13:07

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da konser veren Haluk Levent, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak gördüğünü açıklayan ABD Başkanı Donald Trump\'a, Arapça söylediği \'Filistin\' adlı parçasıyla yanıt verdi. Levent, \"Dünyayı gittikçe daha da berbat hale getirmek isteyen ABD Başkanı Trump’a karşı Filistin halkının onurlu duruşu ve davranışına bu şarkıyı armağan ediyorum\" dedi. 
Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki bir AVM\'de dün akşam hayranlarının karşısına çıkan Haluk Levent, şarkılarıyla dinleyenleri coştururken, zaman zaman da sevenlerine hitap etti. Hayranları, Haluk Levent’e coşkuyla eşlik etti. ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü \'İsrail\'in başkenti\' olarak gördüğünü yönündeki açıklamasına tepki olarak, \'Filistin\' parçasına Arapça olarak okuyan duyarlı sanatçı Haluk Levent, şarkılarının arasında yaptığı konuşmada, \"Dünyayı gittikçe daha da berbat hale getirmek isteyen ABD Başkanı Trump’a karşı Filistin halkının onurlu duruşu ve davranışına bu şarkıyı armağan ediyorum\" demesi, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

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