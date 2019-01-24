Haluk Levent'ten 'harem' tepkisi: Leşsiniz!

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için AHBAP il başkanlarını kadınlardan oluşturan Haluk Levent, kendisini sosyal medyada ‘Haluk’un haremi’ diye ti’ye alan hesaplarla ilgili açıklama yaptı.

AHBAP il başkanlarının kadınlardan oluşmasına tepki gösteren kullanıcıları eleştiren Levent, “Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için tüm AHBAP il başkanları kızlarımızdan oluşmuştu. Bu durumu “Haluk’un haremi” diye ti’ye alan bazı trol hesaplar, 'Haluk’un başkanları hep kız, Haluk erkeklere cevap vermez' mantığıyla mizah yapıyorlar. Leş’siniz! Pisliksiniz! Lağım’sınız!” dedi.