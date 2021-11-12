Haluk Levent'ten gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybeden Tüdanya'ya yardım eli

AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, Star TV'de yayınlanan programında gırtlak kanserine yakalandığı için sesini kaybeden sanatçı Tüdanya'ya yardım edeceklerini açıkladı. Levent'in kendisine yardımcı olacağını öğrenen Tüdanya ise gözyaşlarına boğuldu.

80'li yıllarda adından söz ettiren ve Seni Sevmeyen Ölsün isimli şarkısıyla hafızalara kazınan sanatçı Tüdanya, gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybetmişti. Yaşamını İzmir'de sürdüren 60 yaşındaki şarkıcının yardımına ise Haluk Levent yetişti. Ahbap Derneği'nin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent, Star TV'de Haluk Levent'le Yeniden isimli program yapmaya başladı. Yardıma ihtiyacı olan insanlar için programında bağış toplayan Levent, şarkıcının borçları için de harekete geçti. Levent, Tüdanya'nın ev sorununu çözeceklerini, borçları da sanatçı dostlarıyla kendi aralarında para toplayarak halledeceklerini belirtti.

Haluk Levent'in kendisine yardımcı olacağını öğrenen Tüdanya ise görüntülü olarak yayına bağlandı. Kendisine uzanan yardım eli karşısında duygularına hakim olamayan usta sanatçı, gözyaşlarına hakim olamadı.