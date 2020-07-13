Haluk Levent’ten çağrı: Saros’u mahvetmeyelim!

Sanatçı ve AHBAP Başkanı Haluk Levent , Edirne’nin Keşan ilçesinde Boru Hatları ile Petrol Arama A.Ş. tarafından yapılması planlanan Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi ile ilgili, "Saros, Türkiye'nin ve dünyanın kendi kendini temizleyen en güzel denizidir. Burayı mahvetmeyelim" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED), İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Saros Körfezi'nde yapımı planlanan FSRU Gemi İskelesi Projesi'ne ÇED olumlu kararı verildiğini duyurmasının ardından sanatçı Haluk Levent ile bir araya gelen Saros Gönüllüleri Dayanışması, proje ile ilgili, "Saros, Türkiye'nin ve dünyanın kendi kendini temizleyen en güzel denizidir. Burayı mahvetmeyelim. Ne için mahvedeceğiz? Yıllık bir şirket 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon dolar kazanacak diye mahvedeceğiz. Mahvetmeyelim yeter artık" ifadelerini kullandı.

"Para babaları göz diktiler"

Saros Gönüllüleri Dayanışması Sözcüsü Mürşide Ertürk Çoban ve gönüllüler ile Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde bir araya gelen Haluk Levent, projenin Saros Körfezi’ni kirletmesine izin verilmemesi gerektiğini belirterek, "Saros Körfezi, dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesidir. Daha önce 2004 yılında bu mevkinin, bu körfezin kirlenmemesi için 12 saat 5 dakikalık bir konserim vardı. Bir dünya rekoru konseriydi. Neden yaptık onu? Burası kirlenmesin diye yaptık. Ama maalesef para babaları ve daha fazla kazanırız düşüncesiyle doğayı yok etmek isteyen hevesliler, tekrar buraya göz diktiler" diye konuştu.

"Belki bu Keşan'da oturanlar, ‘Ya ticaretin önünü açın, işte insanlar ekmek yiyecek' diye düşünebilirler. Hayır, öyle bir şey yok. Kimse ekmek falan yemeyecek, ekmeği sadece onlar yiyecekler, onlar götürecekler" diyen Levent, "Halkın hiçbirinin ekmek yiyeceği yok. Bu nedenle bari burası kirlenmesin. Ekmek yese de kirlenmesin. Burası tertemiz kalsın ki çocuklarımıza bir miras bırakalım."

İkinci kez ÇED olumlu kararı verildi

ÇED olumlu kararı verilen Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi'nin ÇED raporunda 17 kilometrelik boru hattı için 10 bine yakın ağaç kesileceğine yer verilmesi dikkat çekiyor. Başta Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllüleri Dayanışması olmak üzere bölge halkı da yaklaşık 2 yıldır projeye tepki gösteriyor. Edirne İdare Mahkemesi, 10 farklı disiplinden bilim insanının bölgede keşif yapmasının ardından hazırladığı 113 sayfalık bilirkişi raporu ile projenin ÇED olumlu kararını iptal etmişti. Bilirkişi raporunda, 14 ayrı hukuksuzluksuz tespit edildiği belirtilirken; Bakanlık, projeye 2'nci kez ÇED olumlu kararı vermişti. Saros Gönüllüleri Dayanışması'nın, projeye yeniden ÇED iptal davası açması bekleniyor.