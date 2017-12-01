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Haluk Levent, Şanlıurfa'daki 'yemek' çilesi için harekete geçti

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da yemekhanesi olmayan Göktepe İlkokul ve Ortaokulu'nda taşımalı eğitim gören öğrencilere dağıtılan tabldot yemeğin yenmesinin çileye dönüşmesi üzerine şarkıcı Haluk Levent harekete geçerek, çocuklar için yemekhane

01 Aralık 2017 13:56

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da yemekhanesi olmayan Göktepe İlkokul ve Ortaokulu\'nda taşımalı eğitim gören öğrencilere dağıtılan tabldot yemeğin yenmesinin çileye dönüşmesi üzerine şarkıcı Haluk Levent harekete geçerek, çocuklar için yemekhane yapmaya hazır olduğunu sosyal medya hesabında duyurdu.
Merkez Haliliye İlçesi\'ne bağlı Göktepe İlkokulu ve Ortaokulu\'nda taşımalı eğitim alan 137 öğrenciye, bir yemek şirketi tarafından tabldot yemeği veriliyor. Yemekleri alan öğrencilerin okulun koridorunda yerde yemek yerken Göktepe Muhtarı Hüseyin Yalçın tarafından çekilen fotoğraflar sosyal medya üzerinde yayınlanması üzerine kamuoyunda büyük tepki çekti. Tepkiye yol açan çocukların yemek çilesi, ders işlenen bir sınıfta verilmeye başlandı. Şanlıurfalı öğrencilerin yemek çilesini fark eden şarkıcı Haluk Levent, Göktepe İlkokulu öğrencilerine yemekhane yaptırmak için harekete geçti. Genel Başkanlığı\'nı yaptığı AHBAP Derneği olarak Şanlıurfa\'daki yemekhane sorunu için Milli Eğitim Bakanlığı\'yla iletişime geçtiklerini ve onay verilmesi durumunda çocuklara yemekhane yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Sanatçı Levent\'in duyarlılığı takipçileri tarafından büyük beğeni kazandı.

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