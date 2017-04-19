Haluk Levent, parti ‘kurdu’

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Haluk Levent, sosyal medya hesabından parti kurduğuna ilişkin esprili mesajlar paylaştı. Levent, Twitter takipçileriyle yaptığı uzun istişareler sonucunda ‘Anadolu Halk ve Barış Partisi’ni (AHBAP) ‘kurduğunu’ açıkladı.

Haluk Levent’in kurduğu partiyle ilgili esprili mesajları şöyle:

Bana bir parti ismi bulun. Partiyi kuruyorum. Bak söz verdiniz “Parti kur oy verelim” diye.. Tüm oylar benim partiye tamam mı?

Rt yaptıklarımdan hangisinden fazla beğeni alırsa o parti ismi tamamdır ve bio’ya yazılacaktır.

Anadolu Halk Partisi tamamdır. Hayırlı olsun.

Batman temsilcimiz Mansur abimizdir. İlk işimiz Doğu ve Güneydoğu arkadaşlar! O bölgenin en güzel abisi organizatörü @mansurobut tur

Tüm illerde ilçelerde ön seçim olana kadar geçici olarak atamaları ben yapacağım. Parti içi demokrasi var kardeşim

Parti üyeleri artık abi demeyecek yasak! ‘Sayın genel başkanım’ diyeceksiniz. Diğer takipçilerim abi demeye devam edebilir

Parti il ve ilçe başkanlarının ve belediye ve milletvekili adaylıklarında erkek kotamız yüzde 20 olacaktır.

“Sanal bir partidir”

Levent, paylaşımlarının haber olmasından sonra Yurt gazetesinin konuyla ilgili bir tweetini alıntılayarak “Değerli basın mensupları kurduğumuz parti sanal bir partidir . Lütfen ciddiye almayınız. Beni de içeri attırmayınız :)” diye yazdı.