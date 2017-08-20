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Çevre

Haluk Levent: Oraya villa yapamayacaksınız!

"Geliştirdiler kendilerini, parsel parsel yaktılar Ayvalık'ı"

20 Ağustos 2017 17:29

Şarkıcı Haluk Levent, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Oraya villa yapamayacaksınız! Her tarafına fidan diktirecem arazinin hodri meydan!" ifadesini kullandı. 

Levent, şunları söyledi:

"Geliştirdiler kendilerini parsel parsel yaktılar Ayvalık'ı. Oraya villa yapamayacaksınız! Her tarafına fidan diktireceğim arazinin, hodri meydan! Tüm takipçilerim! AHBAP olarak karar alıyoruz. Belirleyeceğimiz tarihte fidan dikmeye bizimle beraber var mısınız? Gelecek Hafta Ayvalık'ta konserim var. O esnada araziyi inceleyeceğim ve yetkililerle görüşüp sizlere tarih bildireceğim."

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Haluk LeventşarkıcıBalıkesirAyvalık

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