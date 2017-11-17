Haluk Levent öncülüğünde kurulan AHBAP borcu ödedi; yüz nakli yapılan Recep Sert tahliye oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 1500 liralık beyaz eşya taksitini ödemediği için dün tutuklanan, yaklaşık 4 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert, tüm borcu olan 6 bin liranın, sanatçı Haluk Levent öncülüğünde kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) şubesi aracılığıyla ödenmesiyle serbest bırakıldı. Cezaevinde rahatsızlanan Sert, Bursa Devlet Hastanesi'ndeki bir günlük tedavisinin ardından da taburcu oldu. Bir süre önce açtığı 'Esma Waffle' adlı kafesine iş yerine gelen Recep Sert, eşi ile birlikte açıklama yaptı.

"Sağlık durumu cezaevinde kalmaya müsait değil"

Recep Sert'in eşi Esma Sert, "Borçlarımız vardı. Herkeste olduğu gibi sıkıntılarımız vardı. Biz bu sıkıntıları aşmaya çalışıyorduk. Fakat bir yerde tıkandık. Eşim cezaevine girmek zorunda kaldı. Sağlık durumu zaten cezaevinde kalmaya müsait değil. Doktor raporlarımız da vardı. Sanatçımız Haluk Levent ve AHBAP ekibinden Allah razı olsun. Kendileri bir şekilde avukatlarımıza ulaşmışlar ve borcumuzu kapatmışlar. Böylelikle bu durumu atlatmış olduk" dedi.

Haluk Levent'e teşekkür eden Recep Sert ise "Haluk Levent'ten Allah razı olsun. Borcumuz vardı, ödediler. Bu konuda bizi arayanlar olmadı. Tabii ki biz kimseden bir şey beklemiyorduk. Bir tek Haluk Bey bize bu konuda destek verdi. Herkesin kendine göre sıkıntıları olabilir. Bunlar gayet normal şeyler. Fakat işin içine sağlık da girdiği zaman daha farklı oluyor" ifadelerini kullandı.(DHA)