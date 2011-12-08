Haluk Levent: Meşgul ettim, özür dilerim

T24 - KKTC’de gözaltına alındıktan sonra İzmir’de mahkemeye çıkartılan şarkıcı Haluk Levent, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Levent, "Gündemi meşgul ettiğim için Türk halkından özür dilerim'' dedi.







KKTC’de gözaltına alındıktan sonra Türkiye’ye getirilen şarkıcı Haluk Levent, İzmir Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı.



Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Levent, KKTC'de gözaltına alınmasının haksızlık olduğunu savundu.



Levent, yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:



''En başından beri suçsuz olduğumu, kimseyi de tehdit etmediğimi biliyordum. Büyütecek hiçbir şey yokken gündemi meşgul ettiğim için Türk halkından özür dilerim. Ben sadece hakkımı aradım. Bir yıl önceki bin 500 telefon görüşmesinden sadece 3 tanesinde biraz stresli geçen konuşmalar olmuş. Bu nedenle ifademe başvurdular. Mahkeme heyeti de beni haklı buldu ve serbest bıraktı. İleride bir yargılama olursa mahkemelere gelmeye devam edeceğim.''

Haluk Levent, yurtdışına çıkış yasağı bulunmadığını, konserlerine devam edeceğini ifade etti





KKTC'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI



İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 29 Kasımda İzmir, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 16'sı tutuklanmıştı.



Operasyon çerçevesinde KKTC'nin Gazimağusa şehrinde gözaltına alınan, Lefkoşa'da çıkarıldığı mahkemece Türkiye'ye iade işlemlerinin tamamlaması amacıyla 30 gün tutukluluk kararı verilen şarkıcı Haluk Levent, işlemlerin ardından dün İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.



