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Yaşam

Haluk Levent isyan etti: Hepinizi dava edeceğim

Haluk Levent, attığı bazı tweetler nedeniyle yoğun hakarete maruz kaldığını söyledi

23 Nisan 2017 00:25

Haluk Levent, attığı bazı tweetler nedeniyle yoğun hakarete maruz kaldığını belirterek “FETÖ'cü trol hesaplar başta olmak üzere kendisine hakaret eden herkese dava açacağını” söyledi.

Yeniden düzenlediği İzmir Marşı ile büyük beğeni toplayan Haluk Levent, Twitter'da yaptığı bazı açıklamalardan sonra kendisine ağır hakaretler eden hesaplarla ilgili yargıya başvuracağını açıkladı. 

İzmir Marşı sonrası ve FETÖ'ye karşı yazdığı bazı mesajların ardından yoğun bir hakarete maruz kalan sanatçı, sadece FETÖ'cü trollere değil, İzmir Marşı sonrası kendisine hakaret yağdıranlara da dava açacağını belirtti.Levent, "Birisi Srebrenitsa çağrımdan sonra 'Pis komünist, ülkemizi bölemeyeceksiniz' yazmış. Nasıl bir ülke olduk ya?" şeklinde tepkisini aktardı. 

Haluk Levent'in konuyla ilgili tweetleri şöyle:


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