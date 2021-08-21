Haluk Levent: Irkçılıkla suçlanıp hakaret yiyorum

AHBAP Derneği’nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent ‘ırkçılıkla’ suçlandığını söyleyerek isyan etti.

AHBAP Derneği’nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, 28 Temmuz’dan bu yana Türkiye’nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarının ilk gününden beri yardım toplamaya devam ediyor. Levent, geçen günlerde orman yangınlarına havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını açıklamıştı. Levent, helikopterin Kazakistan’dan kiralandığını söylerken, Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışılacağını söylemişti. Toplumsal olaylara duyarlılığıyla ve yaptığı sosyal yardımlarla bilinen sanatçı Haluk Levent, bu kez hakkında yapılan yorumlara isyan etti.

“Irkçılıkla suçlanıyorum”

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Levent, ‘her yere helikopter gönderemediği’ için ırkçılıkla suçlandığını ve hakarete maruz kaldığını açıkladı. Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Orman Müdürü olmadığım ve her yere helikopter gönderemediğim için ırkçılıkla suçlanıp hakaret yiyorum ? Canın sağolsun güzel ülkem. Haluk abiniz yine de sizi çok seviyor.”