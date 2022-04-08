Haluk Levent İngiltere'den ithal edilen çöpler için Adana'da

“Bugün Adanadayız. İngiltere'den getirilen çöplerin şehre etkilerini tartışacağız, çözüm arayacağız. Belediye, Valilik, STK'lar ve geri dönüşüm işletme sahipleri ile ayrı ayrı toplantılar planladık. Adana'nın bu çöplerden kurtarılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız” diyen Haluk Levent, şehirde ilk olarak Adana Valisi Süleyman Elban'ı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

Levent, Vali Süleyman Elban ve Zeydan Karalar'dan, İngiliz çöplerinin Adana'da döküldüğü alanlar, hangi yolla getirildikleri, valilik ve belediyenin bu konuda yaptığı ya da planladığı çalışmalar, çöp ithalatı gibi konularda bilgiler aldı.

Levent, daha sonra aralarında geri dönüşüm işletmecileri, sivil toplum örgütleri ve kurumlarla da aynı konuda görüşmelere başladı.

İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden getirtilen çöplerin Adana'ya dökülmesi yaklaşık iki yıldır çevre gündemini meşgul ediyordu.

Genellikle Çukurova ilçesinde rastlanan ve küçük çaplı tepeler oluşturan çöpler arasında İngiltere'de üretilen çok sayıda ürünün plastik ve naylon ambalajları da olduğu kanıtlanmıştı.

Bloomberg çöpleri GPS takıp izledi

İngiltere'den yola çıkıp 3 bin 200 kilometre yol kat ederek Adana'ya getirilerek Çukurova ilçesinde boş araziye döküldüğü çeşitli sivil toplum örgütleri ve milletvekillerinin çalışmalarıyla görüntülenen çöplerin sürdürdüğü uzun yolculuk, Blomberg'den gazeteci Kit Chellel tarafından da çöplerin içine GPS cihazı yerleştirilerek tespit edilmişti.

Londra’daki üç çöp poşetine GPS cihazı yerleştiren gazeteci Kit Chellel'in nereye gittiğini takip ettiği üç çöpten birisi Londra’da kalırken, diğer iki çöp poşeti 3 bin 200 kilometre yol yaparak Türkiye’ye gelmiş, Adana'da geri dönüşüm tesisi olmayan bir yere dökülmüştü.

Türkiye’ye gönderilen plastik atıkların miktarı 2004’ten bu yana 196 kat arttı

Öte yandan uluslararası çevre kuruluşlarının verilerine göre Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye gönderilen plastik atıkların miktarı 2004’ten bu yana 196 kat arttı. Türkiye yalnızca Avrupa'dan 2020 yılında 656.960 ton plastik ithal etti. Greenpeace'in Türkiye’de bu konuda 200 bine yakın imza toplaması sonrasında 18 Mayıs'ta 2021 tarihindeki Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle plastik atık ithalatı yasaklandı.

Ancak, bu yasağa geri dönüşüm tesisleri işletmecileri büyük tepki gösterdi. Gazetelere ilan veren işletmeciler, ithalatın yeniden başlatılmasını istedi. Ticaret Bakanlığı da aldığı kararı bir haftayı bile doldurmadan ve uygulanmaya başlanmadan polietilen plastik atık yasağını geri çekti. Böylece Avrupa’nın çöplerinin Adana'ya girişi sürdü.