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Çevre

Haluk Levent, "İngiliz çöpleri" için Adana'ya gitti: Çözüm için gereken tüm yolları deneyeceğiz

"Atık konusunda artık ‘İngiliz çöpü’ kavramı olmasın istiyoruz" 

09 Nisan 2022 16:14

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, İngiltere’den getirtilen tonlarca çöpün yarattığı sorunlara çözüm arayışları için Adana’ya gitti. Levent, "Geri dönüşüm şirketlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi, ithal atıkların analizlerinin yapılması, oluşan atık miktarının nasıl bertaraf edildiğinin kamuoyu ile şeffaf paylaşılmasını istiyoruz" dedi.

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