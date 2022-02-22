Haluk Levent: Her an Yemeksepeti'ni gitarla basabilirim; "Haluk abiniz geldi ulan, ne oluyor, şu işi çözelim" demeyi düşünüyorum

Migros'un Esenyurt'taki deposunda çalışan işçilerin 3 Şubat'tan beri devam eden iş ve ekmek mücadelesine destek veren ve işverenlerle aralarında aracı olan şarkıcı Haluk Levent, “Sırada Yemeksepeti var. Ona başlamayı düşünüyorum. Her an Yemeksepeti'ni gitarla basabilirim. "Haluk abiniz geldi ulan, ne oluyor, şu işi çözelim" demeyi düşünüyorum” dedi.

Halk TV yazarı, gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan şarkıcı Haluk Levent, Migros işçileri için yürüttüğü çabayı anlattı. Yeni hedefinin Yemeksepeti'nde ücret artışı için eylem yapan moto-kuryelerin sorununu müdahil olmak olduğunu ifade eden Levent’in açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu direniş sayenizde uzlaşmaya vardı.

Geçen yıl da Migros işçileri için arabulucu olmuştum, o da çözüme kavuşmuştu. Ben yıllardır Migros işçisiyle birlikteyim. Önceki grevlerde yağmur altında şarkılar söyledim. "Bir şarkıcı çözdü"ye indirgenmesini tuhaf buluyorum. Sendika ve işçilerin kararlı duruşu olmasa çözülmezdi.

"Gel çöz" mü dediler?

Ortalık gergindi. Gerginlik çözümsüzlüğe gidiyordu. İki tarafa da "Arabulucu olmamı ister misiniz?" dedim. "Lütfen" dediler. Hem Migros'a gittim hem işçilere... Dokuz gün görüşmelerle ve telefon trafiğiyle geçti. Dün (Önceki gün) "Ahbap'ta buluşalım" dedim. Sekiz buçuk saat aralıksız tartışmadan sonra sorunu çözdük.

Dokuz gün mü..

Dokuz gün boyunca oradan oraya... İki dakikada olmuş iş değil. "Dernekte çözelim" demek artık çözülmüştür demek.

O da 8.5 saat sürmüş.

Evet, uzun sürdü. Çünkü çok madde vardı görüşülecek. Sendikanın tüm talepleri kabul edildi. Önemli olan, iki tarafın mutlu ayrılmasıydı.

Hiç kopma aşamasına geldi mi?

Üç kez. Bizde Gül abla var. "Abla hemen kahve yolla, lokum getir, burası darmadağın oluyor" dedim. (Gülüyor)

Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Sınıf bilinci olan bir sanatçının bu işi çözmek için uğraşması kadar doğal bir şey yok. Bazı iş yerlerinde greve gittiğim için reklam kaybettiğim oldu. Bu bir risktir. Riske giren sanatçı bunları yitirecek bazen. Son beş yılda 80'e yakın greve gittim. İnsanlara şarkılar söyledim. Emek bilinciyle yaklaşıyorum.

Bundan sonra ne olacak?

Sırada Yemeksepeti var. Ona başlamayı düşünüyorum. Her an Yemeksepeti'ni gitarla basabilirim. "Haluk abiniz geldi ulan, ne oluyor, şu işi çözelim" demeyi düşünüyorum. (Gülüyor)

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