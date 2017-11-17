Haluk Levent: Cumhurbaşkanı çağırsa davetlere giderim, yemekleri görünce içim gidiyor

Ünlü sanatçı Haluk Levent, "Cumhurbaşkanlığı'ndaki davetlere sizi çağırdılar mı" sorusuna yanıt verdi. Davet gelmediğini belirten Levent, "Oradaki yemekleri gördükçe içim gidiyor zaten, niye ben çağrılmıyorum diye. 'Çağırsalar Haluk Levent gitmez' diyorlar ama hayır giderim." diye konuştu.Levent, “Orada Cumhurbaşkanı’nı kenara çekmeye çalışırım. ‘Siz Cumhurbaşkanısınız lütfen şunlara el atın' derim” ifadelerini kullandı.

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk olan sanatçı Haluk Levent, Levent, davetlere katılan bazı ünlülerin eleştirilere maruz kalmasına ilişkin ise, "İnsanların iktidarı sevme özgürlüğü var, bu kişilerin hepsine 'yalaka' demek doğru değil" dedi.

Levent'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Muhafazakâr kesimin Atatürk düşmanı gibi gösterilmesi yanlış"

“Muhafazakâr kesim 1930’lardan beri yüzde otuzları, altmışları buluyor. Muhafazakâr kesimin Atatürk düşmanı gibi gösterilmesi yanlış. Tanıdığım Ülkücü ve muhafazakâr arkadaşlarım var. Hiç de Atattürk düşmanı gibi görmüyor, hep kutsalları olarak görüyorlar. Günlük olaylara ya siyasi politik olaylara Haluk Levent olarak girmem doğru değil. Atatürkçülük sembol edilmemeli, sözde olmamalı.

"Anıtkabir'e çiçek götürmekle Atatürkçü olunmaz"

Anıtkabir’e çocukları götürmekle ya da çiçek bırakmakla Atatürkçü olunmaz. Buna bende dahilim. Ben iktidar ya da muhalefet partisi Atatürkçülüğü yapmıyorum. Kendi Atatürkçülüğümü savunuyorum. İdeolojiler dünyanın sorunlarına çözüm üretebilecek seviye değiller. Dünyada iklim, açlık sorunu varken hiçbir devletin buna çözüm getirdiğini düşünmüyorum.

“Atatürk yerine Mustafa Kemal'i tercih ediyorum”

Haluk Levent, Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsederken ise Atatürk yerine Mustafa Kemal demeyi tercih ettiğini Mustafa Kemal kullanımının daha mücadeleci geldiğini belirtti.

Konserler arttı

Levent, İzmir Marşı klibini yaptıktan sonra konserlerinin arttığını belirtti. Ancak, klibi sadece Youtube'a koyduğunu ve diğer müzik platformalarına koyarak para kazanmadığını ifade etti.