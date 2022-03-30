Pandemi yasaklarının birçoğunun kalkmasına rağmen canlı müzik yasağı kalkmadı. Şarkıcı Haluk Levent “Canlı müzik yasağı kaldırılsın, artık müzik için de iyileşme vakti” çağrısında bulundu.

Pandemi döneminde getirilen kısıtlamaların büyük bölümü kalktı, artık HES kodu bile sorulmuyor. Turizm mevsimi yaklaşırken, 24.00'den sonra canlı müzik yasağı ise sürüyor. Yasağa her kesimden tepki var.

Sözcü'nün haberine göre, CHP'li Burak Erbay, “24.00'den sonra müzik yasağı, turizme ve eğlence sektörüne büyük darbe” dedi. CHP'li Özcan Purçu da konuyu TBMM gündemine taşıdı, “Müzisyenler geçim kaynaklarını yitirdi, yoksullaştı, mekan sahipleri de iflas ediyor. Yasak kalksın” açıklaması yaptı.

Müzik ve Sahne Sanatları Sendikası Genel Başkanı İpek Koçyiğit, “Sanatçılarımız kan ağlıyor. Yasak iptal edilmeli” diyerek isyan etti. MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen de tepkisini şöyle dile getirdi: “Müzik sektörü çökme noktasına geldi. Artık bıçak kemiğe dayandı.”