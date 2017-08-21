Haluk Levent, Ayvalık için harekete geçti: Her tarafına fidan diktireceğim arazinin, hodri meydan!

Müzisyen Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP Platformu üyelerine Ayvalık'ta kundaklanma şüphesi bulunan ve küle dönen ormanlık alan için çağrı yaptı.

Sözcü'nün haberine göre, ünlü sanatçı, hayranlarını ve çevre konularına duyarlı herkesi bölgede fidan dikmeye çağırdı. Haluk Levent açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Oraya villa yapamayacaksınız! Her tarafına fidan diktireceğim arazinin. Hodri meydan!"... Sanatçının çağrısına kısa sürede birçok takipçisinden karşılık geldi.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkiinde 17 Ağustos'ta çıkan ve üç hektar alanı küle döndüren yangın ülke çapında büyük üzüntüye neden oldu. Ormanlık alanın yine rant amaçlı kundaklandığı ve yanan bölgenin imara açılacağı iddiası bulunuyor.

''Hodri meydan''

Ayvalık'ta üç hektarlık devasa orman alanının yanmasına tepki gösteren müzisyen Haluk Levent, bölgeye fidan dikme çağrısı yaptı. Levent, kurucusu olduğu AHBAP platformuna çağrı yaparak alana fidan dikeceklerini duyurdu. Sanatçı, orman yangınıyla ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Oraya villa yapamayacaksınız! Her tarafına fidan diktireceğim arazinin. Hodri meydan!” ifadesini kullandı. Levent, şunları söyledi: “Geliştirdiler kendilerini parsel parsel yaktılar Ayvalık’ı. Oraya villa yapamayacaksınız! Her tarafına fidan diktireceğim arazinin, hodri meydan! Tüm takipçilerim! AHBAP olarak karar alıyoruz. Belirleyeceğimiz tarihte fidan dikmeye bizimle beraber var mısınız? Gelecek Hafta Ayvalık’ta konserim var. O esnada araziyi inceleyeceğim ve yetkililerle görüşüp sizlere tarih bildireceğim.”

Kundaklama şüphesi çok güçlü

Ayvalık Tabiat Parkı Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Erhan Çiftçi, ‘kundak' şüphesine işaret etmişti: “Yangının çıkış noktası deniz kıyısından uzak. Yani bir sigara izmariti ya da piknikçi ateşiyle başlamış olabilme ihtimali bana göre yok. Zaten o bölgede çoban ateşi de olmaz, çünkü bölgede hayvancılık yapılmıyor. Bu yüzden de yangın bana göre şaibeli bir yangındır.” diyerek kundaklama ihtimalinin güçlü olduğuna vurgu yapmıştı.