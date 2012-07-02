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Yaşam

Haluk Levent alacaklılardan kaçtı, karakola sığındı

Şarkıcının kaldığı 5 yıldızlı otele gelen alacaklılar, paralarını istedi

02 Temmuz 2012 10:32

Şarkıcı Haluk Levent, “Sivas Katliamı” için düzenlenen etkinlik için gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alacaklıların kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle polis merkezine başvurdu. Polis, konser boyunca Levent'e eşlik etti.

Konser için Kuşdası'na giden Haluk Levent, alacaklılardan bunalınca karakola sığındı.

Akşam gazetesinin haberine göre; şarkıcı Haluk Levent, “Sivas Akıllarda Unutmadık” etkinliği kapsamında konser vermek için Kuşadası'na gitti.

Geçmişteki ticari ilişkileri nedeniyle başı dertte olan Haluk Levent'in kaldığı 5 yıldızlı otele gelen alacaklılar, paralarını istedi.

Haluk Levent, tartışma sonrası konsere 1 saat kala karakola başvurarak, tehdit edildiğini söyledi.

Terörle Mücadele Amirliği tarafından oluşturulan bir ekip, şarkıcıyı konserin verileceği Özer Türk Stadyumu'na götürdü.

Konser boyunca Levent’in yanından bulunan polis, ilçeden ayrılana kadar da eşlik etti.

Olayın geçmişte yaşanan alacak-verecek meselesinden kaynaklandığını belirten Haluk Levent, çareyi polisten yardım istemekte bulduğunu ifade etti.

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