Haluk Levent, AHBAP'taki görevini devredecek

AHBAP Derneği'nin kurucusu olan Haluk Levent, Twitter hesabı üzerinden, dernekteki görevini bırakacağını ve yurt dışına yerleşeceğini açıkladı.

Levent, "Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap'ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana :)" dedi.