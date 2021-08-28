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Haluk Levent, AHBAP'taki görevini devredecek

"Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum"

28 Ağustos 2021 21:36

Müzisyen Haluk Levent kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ndeki görevini devredeceğini duyurdu.

Haluk LeventAHBAPyangın helikopteri
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