Haluk Levent AHBAP başkanlığına devam edecek

Kocaeli’de oğluna pantolon alamamasının ardından hayatına son verdiği iddia edilen İsmail Devrim’le ilgili yaptığı “Kaymakamlığa gitseymiş, sorun çözülürmüş” yorumuna gelen tepkilerin ardından, kurucusu olduğu sosyal platform AHBAP’ın başkanlığını bıraktığını açıklayan müzisyen Haluk Levent fikir değiştirdi. Bugün sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak AHBAP Yönetim Kurulu Başkanlığına devam edeceğini ifade eden Levent, AHBAP’ın yardım çağrısına karşılık vermiş işadamları, AK partili belediye başkanları, Valilikler, bazı askerler ve kamuda çalışan insanlar da var. Onlar düşünsün. Hepsi darbecilikten yargılanacak benimle birlikte.. Yemin ederim tımarhanedeyiz” diye yazdı.

Sosyal medyadan paylaştığı mesajda kendilerine ‘darbeci’, ‘CIA’cı’ şeklinde suçlamalar yöneltildiğini ifade eden Haluk Levent, bu gibi suçlamalara karşı suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Kendilerine suçlamalarda bulunan “GizliArsivTR” isimli Twitter hesabı hakkında da suç duyurusunda bulunduğu dilekçeyi paylaşan Haluk Levent, “Bu bir ihbardır. Cumhuriyet savcıları AHBAP’ı bir an önce araştırmalı hesaplarını incelemeli.. Ki böyle abuk sabuk yazılar yazılmasın… Ama aynı Cumhuriyet savcıları AHBAP’ları hedef gösteren tehdit edenlere de ceza davası açmalı! Lütfen!” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Levent, tweetinin ardından, “Ciddiye almış yüzlerce kişi var. AHBAP’ın yardım çağrısına karşılık vermiş işadamları, AK partili belediye başkanları, Valilikler, bazı askerler ve kamuda çalışan insanlar da var. Onlar düşünsün. Hepsi darbecilikten yargılanacak benimle birlikte.. Yemin ederim tımarhanedeyiz” diye yazdı.