Haluk Levent ağır cezada yargılanacak!

T24 - Bir işyeri için alıcı olmasına ve peşin 200 bin lira ödemesine rağmen tapuyu başkasının üzerine yaptırdığı, kalan borcunu da ödemediği iddiasıyla yargılanan Haluk Levent'in dava dosyası, ağır ceza mahkemesine gönderildi.



Antalya Cumhuriyet Savcılığınca, 2007 yılında Demircikara Mahallesi'ndeki restoranı devren satılığa çıkaran Yılmaz Solma'yla tanışarak bu iş yerini 1 milyon liraya satın almak için anlaştığı, Solma'ya 200 bin lira nakit ödediği, 800 bin TL'lik kalan bölümü için ise senet yaptığı ancak tapuyu arkadaşı Şeyhmus Görken'in üzerine yaparak, kalan parayı ödemediği iddiasıyla hakkında ''dolandırıcılık'' suçlamasıyla dava açılan Haluk Levent'in yargılanmasına devam edildi.



Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya katılmayan tutuksuz sanıklar Haluk Levent ile Şeyhmus Görken'i avukatları temsil etti. Şikayetçi Yılmaz Solma ise avukatı Münir Marangoz'la birlikte duruşmaya katıldı.



Şikayetçi Yılmaz Solma, satılığa çıkardığı iş yerini Haluk Levent'in satın almak istediğini, 200 bin lira peşinat aldığını ancak kalan parasını alamadığını, alıcı Haluk Levent'in tapuyu da arkadaşına devrettiği iddia ederek, şikayetini yineledi.



Solma'nın avukatı Münir Marangoz da sanıkların bir bütün halinde ve birbirleriyle fiilen irtibatlı halde eylemi gerçekleştirerek, müvekkilini mağdur ettiklerini savundu.



Hakim davanın bitirileceğini belirterek, sanık avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını sordu.



Levent'in avukatı Ebru Körezlioğlu, müvekkilinin suç isleme kastının bulunmadığını, şikayetçiyle anlaşarak imzaladığı senet ve sözleşmelerin ve yaptığı ödemenin dosyadaki belgelerle sabit olduğunu belirterek, Haluk Levent'in beraatını talep etti.



Diğer tutuksuz sanık Şeyhmus Görken'in avukatı Aydın Öncel de müvekkilinin şikayetçileri tanımadığını, iddianamedeki suçlamalarla ilgisinin bulunmadığını savunarak, beraat talebinde dile getirdi.





DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ



Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Cengiz Tosyalıoğlu, dosyanın tetkik edildiği ve yapılacak işlem kalmadığından duruşmaya son verildiğini, sanıklar hakkındaki suçlamanın niteliği ve kapsamı nedeniyle mahkemenin görevsizlik kararı verdiğini bildirdi



Hakim Tosyalıoğlu, sanıklar Haluk Levent ile Şeyhmus Görken'in TCK'nın 15/1 maddesi gereğince ''dolandırıcılık'' suçlamasından yargılanmalarının yetki ve görevin ağır mahkemesinde olduğunu belirterek, dava dosyasını nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmek üzere nöbetçi asliye ceza mahkemesine sevk etti.



Nöbetçi asliye ceza mahkemesinin, nöbetçi ağır ceza mahkemesine dava dosyasını ulaştırmasıyla birlikte, Haluk Levent ve arkadaşı Şeyhmus Görken'in önümüzdeki süreçte ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.





SUÇLAMA NEYDİ?



Antalya Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, nüfus kayıtlarına göre gerçek soyadı ''Acil'' olan Haluk Levent'in 2007'de Solma Gıda Market Restoran'ı devren satılığa çıkaran Yılmaz Solma'yla tanışarak bu iş yerini bedeli karşılığında satın alma iradesini ortaya koyduğu belirtilmiş, Levent'in Solma ile anlaşarak 200 bin lira nakit ödeme yaptığı, 800 bin liralık kalan bölümü için ise senet yaptığı, 21 Haziran 2007 tarihinde satış ve tapu devri için tapu müdürlüğüne gidildiğinde, Haluk Levent'in iş yerini kendisi yerine Şehymus Görken üzerine yaptırmak istediği ileri sürülmüştü.



Şikayetçi Yılmaz Solma'nın bu nedenle satıştan vazgeçmesi üzerine Levent'in sanatçı kimliğini kullanarak güven sağladığı ileri sürülen iddianamede, ''Sanatçı sıfatını da kullanan Haluk (Levent) Acil'in, müşteki üzerinde ısrarla güven sağlamaya çalışarak, vergi borçları olduğunu, bu nedenle taşınmazın kendi adıyla değil Şeyhmus Görken adına devredilmesini isteyerek, taşınmazın Şeyhmus Görken adına tecil ettirdiği anlaşılmıştır'' görüşüne yer verilmişti.



Haluk Levent ve Şeyhmus Görken hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.







