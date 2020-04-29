Haluk Levent: 15 yıl sonra sakallarımı kestim, tıraş olunca evden çıkmadım

Müzisyen Haluk Levent, "Tıraş olunca evden çıkmadım. 15 yıl sonra sakallarımı kestim. Aynada kendimi görünce 'Bu kadar da olmaz' dedim. Benim için iğrenç günlerdi" dedi.

Radyo D'de programa katılan Ahbap’a yüzbinlerce başvuru olduğunu söyleyen Haluk Levent, “Yüzbinlerce insanın kaç tanesine dokunabiliriz? Kiralarını ödeyelim, yiyecek malzemelerini alalım istiyoruz. İstatiksel olarak bilgi vereyim, korona ilk çıktığında kasamızda 970 bin TL civarı vardı. Biz bunu 2 bin yüz aileye gıda paketi yapalım istedik. Sonra da sanatçılardan, futbolculardan oluşan bir kampanyayla 10 bin 500 aileye daha ulaştık. Şimdi ise Valilik, belediyelerle ortak çalışıp vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirleyerek, onlara gıda paketleri yollayacağız” ifadesini kullandı.