Haluk Koç: Türkiye de senden büyük Sayın Başbakan

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Erdoğan'ın sözlerini eleştirdi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Gezi Direnişi ile ilgili sözlerinin sansürlenmesiyle ilgili "Aynı malı içeride başka, dışarıda başka ambalajla satmak yakışmıyor" değerlendirmesinde bulundu, Mustafa Sarıgül'ün partiye katılmasıyla ilgili konuştu. Demokratikleşme paketini de 'kendi çıkarları ne gerektiriyorsa o kadar demokrasi' sözleriyle niteledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, MYK toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında MYK'nın gündemi ve güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sarıgül aday adayı olabilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye katılımıyla ilgili olarak, partiye üye olmanın koşullarının belli, yolunun ise açık olduğunu vurguladı. Sarıgül'ün de bu süreçlerden geçerse aday adayı olabileceğini belirten Koç, aday olması halinde ise tüm CHP'lilerin adaylarının başarısı için el ele vereceğini belirtti. Koç, "Bu muamma ne zaman bitecek " sorusuna ise "Bu soruların muhattabı herhalde ben değilim. Biz konum olarak açığız. Tüzüğümüz, ilkelerimiz belli, katedilmesi gereken süreç belli" dedi.

'Türkiye de senden büyük Sayın Başbakan'

Başbakan Erdoğan'ın "Dünya, 5 ülkenin dudakları arasına bırakılamaz" ve "Dünya 5'ten büyüktür" dediğini ifade eden Koç, "Peki Türkiye tek bir adamın, senin ağzına bakar hale getirildi ya. Türkiye de birden, senden büyük Sayın Başbakan" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Erdoğan ve Hükümet sözcülerinin her olayı CHP ile ilişkilendirdiğini de ileri süren Koç, muhalefete alışkın olmadıkları için rüyalarının temel konusunun ve korkularının temelinin CHP olduğunu söyledi.

'Kendi çıkarı ne gerektiriyorsa o kadar demokratikleşme'

Konuşmasında Demokratikleşme Paketine de değinen ve "Bir diktatörün ortaya sunabileceği demokratikleşme paketi ne getirebilir Kendi çıkarı ne gerektiriyorsa o kadar demokratikleşme" diyen Koç, paketin içeriği hakkında hiç kimsenin bilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Paketin açıklanmasının ertelenmesinin de dikkat çekici bir durum olduğunu kaydeden Koç, "10 gündür redaksiyon sürüyor. Ne bekliyorsun İmralı'dan, Kandil'den. Son pazarlıklar, son rötuşlar mı yapılıyor Muhattabın orada. Açık seçik bir koalisyon ortağın var. Sen bu paketi PKK ile hazırlıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit hak ve hukuku paylaşmak isteyen, birlikte yaşam iradesini ortaya koyan Kürt yurttaşlarımızı da bir kere daha kandırıyorsun" şeklinde konuştu.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynan derbi maçında çıkan olaylara da değinen Koç, Çarşı taraftar grubunun toplumsal duyarlılığa sahip bir oluşum olduğunu söyledi. Muhalif bir çizgisi olan Çarşı grubuna yönelik açık bir komplo yapıldığını ileri süren Koç, amacın Beşiktaş'ın maçlarını seyircisiz oynamasını sağlayarak, Hükümete yönelik protestoların önüne geçmek olduğunu savundu. Koç, tüm muhalif odakların AKP'nin hedefi olduğunu da söyledi.

Koç, Başbakan Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmada, gençlere yönelik "pısmayın" ifadesini kullandığını belirterek, "Bu Başbakan'ın ağzından doğrudan şiddete çağrı demektir. Bundan sonra ortaya çıkabilecek her türlü şiddet olayında Başbakan, yaptığı bu çağrı ile hazırlayıcı konumundadır. 'Pısmayın, susmayın' ne demek 'Kavga, edin, çarpışın' demek" dedi.

'Aynı malı içeride başka, dışarıda başka ambalajla satmak yakışmıyor'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ABD'de yaptığı konuşmada, Gezi parkı olaylarına ilişkin "başlangıcı ile gurur duyuyorum" ifadesini kullandığını hatırlatan Koç, bu sözün Cumuhrbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde bulunmadığını söyledi. Koç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı makamını her ne kadar tartışmaların dışında tutma özeni gösteriyorsak da bazı soruları yöneltmek zorundayız. CHP olarak sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklama getirmesini istiyoruz. Bu sözleri siz söylediniz. Bu sözleri acaba söyledikten sonra kendi iradenizle mi makamınızın resmi sitesinde yer almasını istemediniz, koydurtmadınız Yoksa sizin dışınızda bir irade, bir güç mü bu sözlerin yer almasını istemedi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da o kurumun sözcüsünün bir açıklama getirmesi gerekiyor. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'na aynı malı içerde başka ambalajla, dışarıda başka ambalajla satmak hiç yakışmıyor"

Yerel seçim için eğitim yoklaması yapılacak

Koç, yerel seçimlere yönelik hazırlıklara da değinerek, aday belirleme kapsamında, hafta sonu 6 ilçede, 5 Ekim'de 6 il ve ilçede, 6 Ekim'de 7 il ve ilçede tüm üyelerin katılımıyla eğilim yoklaması yapacaklarını söyledi.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Koç, demokratikleşme paketi kapsamında Tunceli'nin isminin Dersim olarak değiştirilmesi tartışmalarına ilişkin soru üzerine, "Bir tek isim tartışması içine girerek 'cumhuriyetin temel değerleri savunuluyor, savunulmuyor' gibi bir tartışmaya girmek yanlıştır" dedi.

Öte yandan CHP'nin, 29 Eylül Pazar günü, Bolu ile Mersin'in Mut, Afyonkarahisar'ın Dazkırı, Evciler, Çobanlar ilçeleri ve Dereçine Beldesinde, 5 Ekim Cumartesi günü Giresun'un Bulancak, Görele ve Piraziz, Edirne'nin Süloğlu ile Adıyaman'ın Şambayat ilçelerinde, 6 Ekim Pazar günü ise Malatya'nın Arguvan, Osmaniye'nin Düziçi, Kahramanmaraş'ın Nurhak, Bursa'nın Mudanya ve Balıkesir'in Edremit ilçelerinde yerel seçimlere yönelik aday belirleme çalışmaları kapsamında eğilim yoklaması yapacağı öğrenildi.