-HALUK KOÇ: ''TERÖRÜN ÇÖZÜMÜNDE CESARETLİ OLUNMALI'' ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, terör konusu ile ilgili olarak, ''Siyaset kurumu akılcı bir şekilde terörün rehinesi olmadan, terörün yönlendirmesi olmadan mutlaka çözüm arama konusunda cesaretli olmalıdır, sabırlı olmalıdır, yapıcı olmalıdır'' dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Koç, toplantının ardından yaptığı açıklamada, ağırlıklı olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Almanya ve Brüksel ziyaretleri olmak üzere gündemdeki konuların değerlendirildiğini söyledi. Koç, CHP olarak AB'ye tam üyeliği desteklediklerini ve bu süreçte ''yapıcı muhalefet'' görevini yürüteceklerini belirterek, Brüksel'de CHP aleyhindeki önyargıların kırıldığını belirtti. ''Yarı tıkalı damar açıldı'' diyen Koç, CHP'nin Avrupa'daki kardeş sosyaldemokrat ve sosyalist partilerle ilişkilerdeki durağanlığı aşmaya çalıştıklarını bildirdi. Koç, ''Bu demek değil ki CHP hafızasını yitirdi. CHP temel değerlerini koruyor ve bu düşünceler çerçevesinde bu süreçte hem kardeş partilerle ilişkilerini sürdürüyor, hem de AB boyutunda demin söylediğim gibi geliştirilen stratejik diyalog kavramı başka özel bir üyelik ilişkisine gitmeden tam üyelik hedefiyle sonuçlanana kadar da CHP bu süreci kendi açısından taşımaya devam edecektir'' dedi. Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretinin de çok verimli geçtiğini, referandum sürecinde CHP'nin hangi nedenlerden dolayı ''Hayır'' dediğini anlattığını söyleyen Koç, CHP ile Avrupa Sosyalist Partisi'nin Avrupa Sendikalar Birliği ve Türkiye'deki sendikal yapılarla ortaklaşa bir çalışma geliştirmesinin karara bağlandığını açıkladı. -REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ- Referandum değerlendirmesi kapsamında 2 Ekimde tüm il başkanlarının Ankara'da toplantıya çağrıldığını belirten Koç, 3 Ekimde ise Parti Meclisinin toplanacağını ifade etti. Türkiye'nin 8-10 ay içerisinde bir genel seçime gideceğini anımsatan Koç, daha öncesi MYK'da oluşturulan ''Seçime Hazırlık Komitesi'nin de bugün Saat 16.00'da Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay başkanlığında toplanarak, seçim stratejisini belirleyeceğini kaydetti. Türkiye'de son günlerde ilginç gelişmeler yaşandığını savunan Koç, ''Mardin'de düzenlenmek istenen bir defile karşıtı yürüyüş düzenleniyor, sanat evlerine baskınlar düzenleniyor, parkta oturan gençler hakkında tutanaklar tutuluyor. Bu gelişmeler son derece dikkat çekici. Türkiye'de hoşgörüden uzak bir ortamın oluşmasından CHP olarak endişe duyuyoruz. Hükümetin bunu destekleyici tavırlardan uzak durmasını, kolluk kuvvetleri ile gerekli önlemleri de almasını bekliyoruz'' diye konuştu. Gerekçesi ne olursa olsun Tophane'de yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini belirten Koç, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ise mahalleliyi tepki vermeye çağıran bir açıklamada bulunduğunu, bunun kabul edilemeyeceğini söyledi. Koç, kamu düzenini sağlamanın orada insanların değil, devletin görevi olduğunu belirtti. -HÜKÜMET BDP GÖRÜŞMESİ- Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Koç, bir gazetecinin, ''Hükümetle BDP arasında yapılan görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Bu ilk görüşme değil. Güvenlik önlemleri ile demokrasi birlikte değerlendirmemiz gereken iki konu. Sonuna kadar demokratikleşme ama terör karşısında da sonuna kadar güvenlik önlemleri. Bunları birlikte değerlendirmemiz gerekiyor, eğer terörün gölgesinde, terörle şiddetin yönlendirdiği, rehin aldığı bir siyasetle karşı karşıya kalırsak da o sürecin önünü arkasını Türkiye içinde, dışında çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. CHP'den böyle bir randevu talebi olmamıştır. Bizde görüşmeyi izliyoruz'' yanıtını verdi. -TERÖR KONUSU- Koç, ''İmralı ile görüşmeler yapılıyor, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' yönündeki bir soru üzerine, şunları kaydetti: ''Bu konudaki düşüncelerimizi daha önce ifade etmiştik. Türkiye'deki çarpık durum ortada. Konu artık bir Kürt sorunu değil, Türkiye sorunu. Konuyu ulaştığı boyutlarıyla ele almak lazım. Sorun artık bir bölge, bir kimlik, bir inanç grubu sorunu değil sorun ulaştığı boyutlar bakımından bir Türkiye sorunudur. Sorun bir demokratikleşme, bir kamu yönetimi sorunudur, ekonomi, kültür, sorun aynı zamanda psikolojik, sosyolojik boyutları olan bir sorundur ve tüm ülkeyi ilgilendirmektedir. O yüzden siyaset kurumu akılcı bir şekilde terörün rehinesi olmadan, terörün yönlendirmesi olmadan mutlaka çözüm arama konusunda cesaretli olmalıdır, sabırlı olmalıdır, yapıcı olmalıdır.''