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'Haluk Bilginer Zuhal Olcay'ı dövüyordu'

Ünlü yapımcı Erol Köse Twitter’daki sayfasından Haluk Bilginer’in bir dönem evli olduğu Zuhal Olcay’ı ...

20 Haziran 2011 03:00

T24 - Ünlü yapımcı Erol Köse Twitter’daki sayfasından Haluk Bilginer’in bir dönem evli olduğu Zuhal Olcay’ı dövdüğünü iddia etti.

Köse şunları yazdı: ‘Haluk Bilginer’in Zuhal Olcay’ı kaç kere dövdüğünü bilen var mı, evet şahidim, komşumdular. Altünizade Mesa’da Olcay kaç kez ‘imdat’ diye dayak yerdi. Kadına şiddetin kültürle alakası yok. Tüm site şahit, hadi Zuhal yalanlasın, hodri meydan.’

Olcay ise bu iddiaya ‘10 yıldır o sitede oturuyorum, biz geldiğimizde Erol Köse taşınmıştı. Herhalde kafayı yedi, dikkat çekmek yapıyor. Böyle hasta ruhların ne yapacağını bilemezsiniz. Zaten Haluk’un böyle konularda benim savunmama ihtiyacı da yoktur. O çok değerli bir insandır ’ sözleriyle yanıt verdi.

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