'Haluk Bilginer Zuhal Olcay'ı dövüyordu'

T24

Köse şunları yazdı: ‘Haluk Bilginer’in Zuhal Olcay’ı kaç kere dövdüğünü bilen var mı, evet şahidim, komşumdular. Altünizade Mesa’da Olcay kaç kez ‘imdat’ diye dayak yerdi. Kadına şiddetin kültürle alakası yok. Tüm site şahit, hadi Zuhal yalanlasın, hodri meydan.’Olcay ise bu iddiaya ‘10 yıldır o sitede oturuyorum, biz geldiğimizde Erol Köse taşınmıştı. Herhalde kafayı yedi, dikkat çekmek yapıyor. Böyle hasta ruhların ne yapacağını bilemezsiniz. Zaten Haluk’un böyle konularda benim savunmama ihtiyacı da yoktur. O çok değerli bir insandır ’ sözleriyle yanıt verdi.