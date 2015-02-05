Haluk Bilginer, yeniden çekilen Ben-Hur'un kadrosunda

Ben-Hur’un sürprizi Haluk Bilginer 11 Oscar’lı 1959 yapımı “Ben-Hur” filmi yeniden çekiliyor. Merakla beklenen filmin kadrosunda Haluk Bilginer de var.

Yapımcılığını Mark Barnett ve Roma Downey’nin üstlendiği, 200 milyon dolara mal olması beklenen filmin çekimleri, geçtiğimiz günlerde İtalya’nın Matera kentinde başladı. Başrolü “Boardwalk Empire” dizisinin yıldızı Jack Huston’ın üstlendiği “Ben-Hur”un süprizi ise daha önce Jon Stewart imzalı “Rosewater”da da rol alan Haluk Bilginer.

Hürriyet’ten Sinem Vural’ın haberine göre, usta oyuncu, senaryosu John Ridley tarafından elden geçirilen, yönetmen koltuğuna Timur Bekmambetov’un oturduğu film için kamera karşısına geçti. Kadrosunda ayrıca Toby Kebbell, Morgan Freeman, Nazanin Boniadi, Rodrigo Santoro, Sofia Black D’Elia, Ayelet Zurer, Moises Arias’ın yer aldığı yeni “Ben-Hur”, 26 Şubat 2016’da vizyona girecek.

Haluk Bilginer, sinema tarihinin en önemli yapımlarından “Ben-Hur”un yeni versiyonunun çekimleri için İtalya’ya gitti. Bilginer ve rol arkadaşı Nazanin Boniad, önceki gün sette, üzerlerinde dönem kıyafetleriyle, at arabasında böyle görüntülendi.