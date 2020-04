Haluk Bilginer ve Ali Atay'ın başrolündeki Nuh Tepesi, vizyona giriyor

Dünya prömiyerini yaptığı 18. Tribeca Film Festivali’nden iki ödülle dönen; Haluk Bilginer, Ali Atay ve Hande Doğandemir’in rol aldığı Nuh Tepesi, 28 Şubat’ta vizyona girecek.

Pencereler Ardında, Nahoş Bir Mevzu ve Kimse Elimi Tutmasın gibi dünya festivallerinde gösterilen kısa filmleriyle tanınan Cenk Ertürk‘ün ilk uzun metrajlısı olan Nuh Tepesi; ölen babasının son isteğini yerine getirmeye çalışan Ömer’in hikâyesini anlatıyor.

Yıllar önce kendisinin diktiğini iddia ettiği “Nuh ağacı”nın altına gömülmek isteyen babasının isteğini yerine getirmek isteyen Ömer’in, ağacın Nuh Peygamber tarafından tarafından dikildiğine inanan köylülerin tepkileriyle başa çıkması gerekiyor.

Nuh Tepesi, prestijli ödüllere layık görüldü

2016 yılında Cannes Film Festivali’nin Cinefondation Residance programına kabul edilen Nuh Tepesi, dünya prömiyerini yaptığı 18. Tribeca Film Festivali‘nden iki ödülle dönmeyi başardı.

Cenk Ertürk, Uluslararası Yarışma bölümünde En İyi Senaryo ödülünü kazanırken, Ali Atay da En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Türkiye prömiyerini yaptığı Adana Film Festivali’nde de beğeniyle karşılanan film; Adana’da En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetimi ve FİLMYÖN En İyi Yönetmen ödüllerinin sahibi oldu.

Filmin kurgusunu Kynodontas, The Lobster, The Killing of a Sared Deer gibi filmlerde Yorgos Lanthimos ile çalışan ve yönetmenin son filmi The Favourite’taki başarılı kurgusu ile Oscar adaylığı kazanan Yorgos Mavropsaridis yapıyor. Filmin görüntü yönetmeni koltuğunda ise daha önce Patti Cake$ ve Dead Pigs gibi övgü toplayan bağımsız filmlerin görüntü yönetmenliğini yapan Federico Cesca oturuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür ve Arın Kuşaksızoğlu da yer alıyor.