Haluk Bilginer 'The International' filminde

Uluslararası fragmanı - VİDEO

Warner Bros Türkiye'den alınan bilgiye göre; senaryosunu Eric Singer'ın yazdığı filmin yönetmenliğini “Koku: Bir Katilin Hikayesi/Perfume: The Story of a Murderer”, “Paris, Seni Seviyorum/Paris, je t'aime”, “Cennet/Heaven”, “Koş Lola Koş/Lola Rennt” ve “Kış Uykusu/ Winterschläfer” filmlerine de imza atan Tom Tykwer üstlendi.Filmde, interpol ajanı Lois Sallinger rolünde “Elizabeth: Altın Çağ”, “Hepsini Vur”, “Son Umut” ve “Kral Arthur” filmlerindeki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Clive Owen, Manhattan Savcı Yardımcısı Eleanor Whitman rolünde de “Mulholland Çıkmazı”, “Halka”, “21 Gram”, “King Kong”, “Aşk Artık Burada Oturmuyor” filmlerinde oynayan Naomi Watts kamera karşısına geçti.Armin Mueller-Stahl, Jack McGee ve Angelina Aucello'nun da rol aldığı filmin müziklerini Tom Tykwer, Johnny Klimek ve Reinhold Heil yaptı.Filmin Almanya'da başlayan çekimleri, bir çok Avrupa şehri ile İstanbul'da Süleymaniye Camisi ve Yerebatan Sarnıcı'nın da yer aldığı tarihi mekanlarda gerçekleştirildi. Filmdeki düğümün çözüldüğü İstanbul sahnelerinde oyuncu Haluk Bilginer de rol aldı.27 Şubatta vizyona girecek filmin konusu özetle şöyle:“Lois Sallinger adlı bir Interpol ajanı, Manhattan Savcı Yardımcısı ile kirli işler çeviren ve tüm dünyada operasyonlar yürüten bir bankanın peşine düşer. Bankanın kirli işlerini açığa çıkarma konusunda kararlı olan Sallinger, bu amaçla New York, Berlin ve Milan'da devam eden ve onu İstanbul'a kadar getiren bir takibe başlar. Global bir örgütlenme ile karşı karşıya olduğunu fark eden Sallinger, hedefinin, dünya çapında terör ve savaşa kaynak sağlamak için cinayeti dahi göze alabileceğini fark ederek hayatını büyük bir tehlikeye atar.”