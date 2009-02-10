Haluk Bilginer İngiliz dizisinde

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer, 1980-1993 yılları arasında İngiltere'de 250 bölüm rol aldığı ve çapkın bir taksiciyi canlandırdığı 'EastEnders' dizisinin görüntüleriyle ekrandaydı.



Haluk Bilginer, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitimini bitirdikten sonra Devlet Tiyatrosunda çalışan ve daha sonra 1977'de İngiltere'ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) eğitim aldı. 1980 - 1993 yılları arasında İngiltere'de TV dizilerinde ve tiyatrolarda oyuncu olarak görev yapan Bilginer'in 250 bölüm oynadığı East Enders isimli dizi hala yayınlanmakta.



Kenan Işık'ın 'Dünya Bir Oyun Sahnesi' isimli programına konuk olan Bilginer'in, East Enders'teki görüntüleri ekrana getirildi.



İngiltere'de de Türkiye'deki kadar tanınan Bilginer, dizide Mehmet Osman isimli Kıbrıslı bir Türk'ü oynamıştı.



Taksicilik yapan Mehmet Osman'ın çok çapkın bir karakter olduğunu ifade eden Haluk Bilginer, "Mehmet Osman, sürekli kızların peşinde koşan bir karakter" dedi.

O yıllarda siyah-beyaz çekilen dizide Bilginer'i gören ekran başındakiler için de bu görüntüler sürpriz oldu.



Haluk Bilginer, dizinin ilk yayınlanmaya başladığı 80'li yıllarda babasının ölmeden kısa bir süre önce Londra'ya geldiğini ve sokakta kendisine yönelik ilgiyi görünce çok gururlandığını anlattı.



Bilginer, o dönemde 'Sunday' isimli derginin de kapağı olmuş ve 'Seksi Türk' olarak adlandırılmıştı. Kenan Işık, o dergiyi de izleyenlere gösterdi ve "Ne kadar övünsek azdır!" diyerek ekran başındakileri de güldürdü.

