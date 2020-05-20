Haluk Bilginer’in başrolünde oynadığı İngiliz yapımı dizinin yayın tarihi belli oldu

Haluk Bilginer’in önemli rollerden birini üstleneceği “Alex Rider” dizisiyle ilgili haberler geçen ekim ayından bu yana internette dolaşıyordu. Nihayet dizinin yayın tarihi de belli oldu. Son gelen habere göre “Alex Rider” 4 Haziran’dan itibaren dijital ortamda yayına başlayacak.

Antony Horowitz’in aynı adlı roman serisinden televizyona uyarlanan dizi amcasının ani ölümü sonucu hayatı alt üst olan 14 yaşındaki Alex’in maceralarını anlatıyor. Amcasının aslında MI6 için çalışan bir casus olduğunu bilmeyen Alex bir anda onun yerine geçer ve kendini tehlikelerle dolu maceraların ortasında bulur.

Horowitz’in roman serisinin ilki olan “Stormbreaker” 2006’da sinemaya aktarılmıştı. Şimdi Sony Pictures tarafından hayata geçirilen dizinin senaryosu ise serinin ikinci romanı olan “Point Blanc”dan hareketle yazıldı.

Mültimilyarder zenginlerin çocuklarının gittiği özel bir okulda geçen dizinin kötü adamlarından biri de okulun müdürü olan Güney Afrikalı bilim insanı Dr. Hugo Grief. Dizide Hugo Greif karakterini ise Uluslararası Emmy ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu (“Şahsiyet” dizisi ile) ödülünü alan Haluk Bilginer oynuyor.

Dizide Alex Rider rolünde genç oyuncu Otto Farrant yer alırken kadroda ayrıca Brenock O’Connor, Stephen Dillane, Vicky McClure, Andrew Buchan ve Nathan Clarke gibi isimler var.

Dizi 4 Haziran’dan itibaren Amazon Prime’da izlenebilir.