Sanatçı Haluk Bilginer, Anka Film ’in yapım desteği verdiği "The Mountains and The Stones" adlı Hollywood filminde Halil Paşa olarak kamera karşısına geçiyor.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, yönetmenliğini Joseph Ruben’in üstlendiği "The Mountains and The Stones"un Prag’taki çekimleri tamamlandı. Başrollerini Hera Hilmar, Michiel Huisman, Josh Hartnett ve Haluk Bilginer’in paylaştığı filmin çekimlerine bugünden itibaren Kapadokya ’da devam edilecek.