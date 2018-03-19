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Haluk Bilginer: Her insan seri katildir

"170 dakika dizi mi olur? O kadar uzun süreli olunca, kaliteye önem veremiyorsunuz"

19 Mart 2018 15:51

Puhutv'de başlayacak Şahsiyet adlı dizide yer alan  Oyuncu Haluk Bilginer, “Role hazırlık yapmadım. Sadece senaryoyu okudum. Her insan seri katildir, sadece ortaya çıkarmaz” dedi. 

Haluk Bilginer, Cansu Dere ve Müjde Ar’ın başrolünü paylaştığı, ‘Şahsiyet’ dizisinin ilk üç bölümü yayınlandı. Bilginer, televizyon dizileri için, “". Hayat gibi, az ve öz olacak” dedi.

Medyaradar’ın haberine göre, seri katili oynayan 63 yaşındaki oyuncu, “Role hazırlık yapmadım. Sadece senaryoyu okudum. Her insan seri katildir, sadece ortaya çıkarmaz” diye konuştu.

 

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Haluk BilginerŞahsiyetMüjde Ardiziseri katil

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