Haluk Bilginer'den fotoğrafının yer aldığı paylaşıma tepki: Tek kelimesi bile bana ait değildir; hukuksal süreç başlatılmıştır

Usta sanatçı Haluk Bilginer, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile, kendisine aitmiş gibi paylaşılan sözlerin yer aldığı görsele tepki gösterdi. Bilginer, "Tek kelimesi bile bana ait değildir. Hukuksal süreç başlatılmıştır" dedi.

Bilginer, sosyal medyada yayınlanan ve kendi fotoğrafının kullanıldığı bir paylaşımla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı:

"Benim adımı ve fotoğrafımı kullanarak yapılan saçma sapan açıklamanın tek kelimesi bile bana ait değildir.. Muhataplarıyla ilgili hukuksal süreç başlatılmıştır."

Bilginer'in bahsettiği paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Madem sanatçıların her söylemi ifade özgürlüğü olarak savunuluyor o halde beni dinleyin. M. Kemal milli mücadele için toplanan paralarla kendine banka kurduğu için hırsızdır. Şapka kanununa muhalefet edenleri astığı için de katildir. Ödüllü bir sanatçı olarak düşünce hürriyeti kapsamında fikrimi ifade ettim, kızmak yok ama"