Halterde Ahmet Turan Okyay Avrupa Şampiyonu 

TİRAN-(DHA) Arnavutluk\'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonasının üçüncü günün sonunda milliler madalya sayısı 3 altın 10 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 17 madalyaya ulaştı.

23 yaş altı kategorisinde 69 kiloda yarışan Ahmet Turan Okyay koparmada 141 kilo ile altın, silkmede 170 kilo ile bronz, toplamda da 311 kiloluk dereceleriyle Avrupa şampiyonu olurken, kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşı\'nı coşkuyla okuttu.

Genç erkekler 69 kg da ülkemizi temsil eden sporcu M.Furkan Özbek koparma 135 ile 4. silkmede 162 kilo ile gümüş ,toplamda da ise 297 kg ile Avrupa Üçüncüsü oldu. Aynı kiloda yarışan İsa Güngör ise koparma 132 kg ile 6. Silkmede 156 kilo ile 4. toplamda da ise 288 kilo ile 5. Oldu.

Genç Bayanlar 58 kg da Türkiye yi temsil eden Ayşegül Çakın koparma 82 kg ile gümüş , silkmede 105 kilo ile gümüş, toplamda da ise 187 kg ile Avrupa ikincisi oldu.

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