-Halterde 48 kiloda altın madalya Çin'e gitti PARİS (A.A) - 05.11.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde bayanlar 48 kiloda Çinli sporcu Tian Yuan ,koparma, silkme ve toplamda dünya şampiyonu oldu. Çinli Yuan, koparmada 90 ve silkmede 117 kiloluk kaldırışlarıyla altın madalyaya ulaşırken, toplamda da 207 kiloyla dünya şampiyonu oldu. Bu sıklette koparmada İtalyan sporcu Pagliaro Genny Caterine ikinciliği, Polonyalı Marzena Karpinska da üçüncülüğü elde etti. Çinli Yuan Tian'ın 117 kiloyla şampiyon, Nurdan Karagöz'ün de 103 kiloyla 3'üncü olduğu silkmede ise ikinciliği Taylandlı Panida Khamsri 107 kiloyla kazandı. Toplamda ise Çinli Yuan Tian 207 kiloyla 1'inci, Taylandlı Panide Khamsri ise 187 kiloyla 2'nci oldu.