-HALTER MİLLİ TAKIMI'NIN YOLCULUĞUNDA MUTLU SON KAZAN (A.A) - 09.04.2011 - Avrupa Şampiyonası için Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a gitmek üzere dün saat 17.00'de Ankara'dan yola çıkan Halter Milli Takımı'nın, 24 saat süren heyecanlı yolculuğu mutlu sona erdi. Milli Takım Kafilesi, şampiyonanın yapılacağı Kazan'a gitmek üzere dün saat 17.00'de uçakla Ankara'dan İstanbul'a gitti. Milli takımı da taşıyan ve saat 21.00'de İstanbul'dan Kazan'a hareket eden THY uçağı, yoğun sis ve kötü hava şartları nedeniyle Kazan Havaalanı'na inemedi. Rotasını Moskova'ya çeviren uçak, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Moskova Havaalanı'na iniş yaptı. Yapılan anonsta kötü hava şartları nedeniyle Kazan'a gidilemeyeceği ve İstanbul'a geri dönüleceği belirtilirken, yolcular sabah saat 09.00'a kadar uçağın içinde bekletildi. Bunun üzerine iki yıldır bu şampiyonaya hazırlanan Halter Milli Takımı'nda, büyük üzüntü yaşandı. Kazan'a ulaşabilmek için farklı seçenekleri değerlendiren Halter Federasyonu yetkilileri, önce karayolunu denemeye karar verdi. Ancak, 850 kilometre uzaklıktaki Kazan'a karayoluyla gitmenin bir hayli zorlu olacağı göz önüne alınarak bu fikirden vazgeçildi. Daha sonra Kazan'a gitmek için yerel havayollarıyla yeniden görüşmeler yapıldı. Böylece milliler, saat 15.30'te Moskova'dan havalanan uçakla 2 saatlik yolculuğun ardından saat 17.00'de Kazan'a ulaştı. Yolculuk sırasındaki aksilikler nedeniyle Milli Takım Kafilesi'nde sıkıntılı anlar yaşanırken, havaalanında uyumak zorunda kalan milliler bir hayli yorgun düştü. Avrupa Halter Şampiyonası, 11 Nisan Pazartesi günü başlayacak.