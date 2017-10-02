Halter Federasyonu Başkanı Taşpınar: ''Türkiye'ye yapılan çok büyük bir haksızlıktır''

ERCAN ATA - ANKARA / DHA

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) tarafından 9 ülkeye 1 yıl verilen ceza 19 Ekim 2017 tarihinde başlayacak ve 19 Ekim 2018 tarihinde sona erecek. Türkiye Halter Federasyonu başkanı Tamer Taşpınar, verilen cezanın adaletsizlik olduğunu belirterek, \"İddia ediyorum! Yeni teknoloji ile Pekin Olimpiyatları\'ndaki tüm sporculardan numune alınsın, hepsi dopingli çıkar\'\' dedi.

\'10 sporcusu dopingli çıkan ülkelerle bizi bir tuttular\' diyen başkan Taşpınar, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\'\'Uluslararası Olimpiyat Komitesi\'nin (IOC) Uluslararası Halter Federasyonu\'na (IWF) yapmış olduğu baskılar sonucunda bu cezalar verildi. Halter olimpiyatlardan çıkarılır tehdidi sonunda bu karar verildi. İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde doping yok mu, var? Uluslararası Anti Doping Ajansı (WADA) 8-9 yıl önce Sibel Özkan\'dan toplam 12 numune aldı ve hiçbirinde sporcumuz dopingli çıkmadı. Şimdi teknoloji ilerledi ve sporcular dopingli çıkıyor. Yetkililer şimdiki teknolojiyi şu şekilde anlatıyor. 50 metrelik bir havuza bir damla doping atın yine doping tespit ediliyor diyorlar. Bize 3 sporcusuyla 10 sporcusu doping çıkan ülkelere farklı cezalar olacak denildi ama 9 ülkeye bir yıl men cezası verdiler. Bu adaletsizliktir ve haksızlıktır.\"

\'Benden önceki başkan doping nedeniyle istifa ettiğinde Türkiye örnek gösterildi\' diyen Başkan Tamer Taşpınar, \'\'5 buçuk yıldır başkanlık görevindeyim. Tek bir sporcumuz dahi dopingli çıkmadı. Şimdi ise 8-9 yıl önce temiz çıkan sporcularıma dopingli diyorsunuz ve ülkeme ceza veriyorsunuz. Bunun adı adalet mi oluyor. Halter olimpiyatlardan çıkarılacak tehdidine karşılık, IOC\'den korkarak bu cezaları vereceksiniz. Bu haksızlıktır ve adaletsizliktir. Dünya Halter Federasyonu bu cezaları vermek zorunda kaldı. Versin ama 10 sporcusu dopingli çıkan ülkelerle bizi bir tutmasınlar\'\' diye konuştu.

\'15 Ekim 2017 tarihinde Tiran\'da U23 Avrupa Halter Şampiyonası\'nın son iki gününde cezamız başlayacak\' diyen Taşpınar, sözlerini şöyle noktaladı;

\'\'Bize 4 gününe katılın dendi. Ben de katılmayacağımı söyleyince, cezamızın başladığı 19 Ekim\'den sonra ki iki güne katılabilirsiniz dediler. Bunu da anlamış değilim. 2018 Mart ayında Avrupa Büyükler Şampiyonası Antalya\'da yapılacaktı. Türkiye\'ye ceza verdiniz. Ben ülkemdeki bu şampiyonaya katılmayacaksam yapmamızın bir anlamı yok dedim. Onlar da bu şampiyonanın tarihini değiştireceklerini ve cezamız bittikten sonra yapacağımızı söylediler. Kasım 2017 tarihinde Amerika\'da Dünya şampiyonası var ve Amerika en iyi 9 ülkenin katılmamasından çok endişe duyuyor. Bu şampiyona çok sönük geçecek diye. Adamlar haklı. Önceden verilen bir organizasyonda şimdi en iyi 9 ülke olmayacak.\'\'