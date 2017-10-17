Halter de Muhammer Şahin ve Ferdi Hardal Avrupa ikincisi 

Tiran,(DHA) - Arnavutluk\'un Tiran Şehrinde başlayan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonasının ikinci günü sonunda milli sporcular 2 gümüş madalya kazandı ve toplamda 9 madalyaya ulaştı.

23 yaş altı kategorisinde erkekler 56 kg da Türkiye\'yi temsil eden milli sporcu Muhammer Şahin koparma 114 kg ile 2. silkmede 127 kg ile 4. ve toplamda 241 kg 4. oldu. Aynı kiloda yarışan Okan Yılmaz ise, koparma 106 kg ile 5. silkmede 1261 kg ile 6. toplamda 231 kg ile şampiyonayı 5. tamamladı.

23 yaş altı kategorisinde erkekler 62 kg da ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Ferdi Hardal koparma üç hakkında da 125 kilo ağırlığı kaldırmayı başaramadı ,silkmede 150 kg ile 2. oldu toplamda dereceye giremedi.

Şampiyonada bugün genç kızlar 58 kiloda Ayşegül Çakın, genç erkekler 69 kiloda Ramazan İlhan ve Furkan Özbek, 23 yaş altı erkekler 69 kiloda ise Ahmet Okyay podyuma çıkacak



