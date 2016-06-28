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Sağlık

Halsizliğin en büyük düşmanı semizotu

Uzmanlar, halsizlik hissedenlere semizotu bol bol yemelerini öneriyor

28 Haziran 2016 21:49

Semizotu sıcaklarda sık sık yaşanan halsizliğe iyi geliyor. Uzmanlar semizotunun, içerdiği omega 3 yağ asitleri nedeniyle bol bol tüketilmesi öneriliyor.

Semizotunun içeriğindeki magnezyum, potasyum, C ve E vitaminlerinden dolayı halsizlik ve yorgunluğa iyi geldiğini belirten Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, semizotunun en fazla omega 3 yağ asitleri içeren sebze olduğunu söyledi.

 

Semizotunun faydaları

 

Aşırı sıcak havalarda yaşanan bitkinlikten kurtulmak için semizotu tüketimini tavsiye eden Özger, bu sebzenin birçok hastalıktan korunmada olumlu etki yaptığının altını çizdi: “Kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu özelliğinin yanı sıra; bağışıklık sistemini güçlendirme ve kansere karşı koruyucu olma özelliğine sahiptir. Ayrıca içeriğindeki yüksek lif sayesinde sindirim sistemi hastalıklarına da iyi gelir.”

 

Semizotunu her şekilde tüketin

 

Semizotunu farklı şekillerde tüketilebileceğini söyleyen Özger, “Çiğ şekilde salatasını yapabilir, söğüş olarak veya yoğurtla karıştırabilirsiniz. Çorbalarınıza ekleyebilirisniz. Ayrıca zeytinyağlı veya kıymalı (veya beyaz etli) semizotu olarak da tüketebilirsiniz” önerisinde bulundu.

 

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