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Kültür-Sanat

Halsey'den İstanbul konseri

Şarkıcı İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta Türk hayranlarının karşısına çıkacak

23 Nisan 2022 00:40

Türk sevgilisi ve paylaşımları sonrası Türkiye'de gündem olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, İstanbul'da konser verecek.

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