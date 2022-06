Halsey'den İstanbul konseri

Türk sevgilisi ve paylaşımları sonrası Türkiye'de gündem olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, İstanbul'da konser verecek.

Şarkıcı Halsey, İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta Türk hayranlarının karşısına çıkacak.



Son albümü If I Can’t Have Love, I Want Power'ı müzikseverlere sunan Halsey, hamilelik ve doğum sürecinden sonra ilk defa turneye çıkacak.



Türk kültürüne aşina olduğunu ve Türkçe öğrenmeye başladığını sıkça dile getiren sanatçı, 3 Eylül'de Türkiye'de konser verecek.



Satışa çıkan konserin bilet fiyatları 500 TL ile 1500 TL arasında değişiyor.