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Kültür-Sanat

Hallyday komaya sokuldu

Fransız şarkıcı Johnny Hallyday'in, ağrılarını azaltmak için ilaç verilerek komaya sokulduğu bildirildi.

12 Aralık 2009 02:00

T24 - Bel fıtığı ameliyatından sonra enfeksiyon nedeniyle ABD'nin Los Angeles kentinde hastaneye kaldırılan Fransız şarkıcı Johnny Hallyday'in, ağrılarını azaltmak için ilaç verilerek komaya sokulduğu bildirildi.

Hallyday'in yapımcısı Jean-Claude Camus, ağrılarını hissetmemesi için ilaçla suni olarak komaya sokulan sanatçının durumunun "olumlu" olduğunu kaydetti.

26 Kasımda Paris'te bel fıtığı ameliyatı olan Hallyday, bu hafta enfeksiyon geçirdiği için Los Angeles'taki Cedars Sinai hastanesine kaldırılmıştı.

Bu arada Hallyday'i ameliyat eden doktorlardan biri olan Stephane Delajoux'nun, dün gece Paris'te maskeli iki kişinin saldırısına uğradağı, ancak saldırganlar tarafından hırpalanan doktorun durumunun iyi olduğu belirtildi.

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